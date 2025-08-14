Agendamento para campanha de “Doação de Sangue” começa nesta quinta-feira (14)
Inicia nesta quinta-feira (14), o agendamento para a Campanha de Doação de Sangue. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde e Banco de Sangue de Sorriso, com o apoio do Grupo Corrente Pela Vida e patrocínio da BRF. O cadastro é realizado por meio do site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A coleta será realizada no sábado (16), no Espaço Saúde, antigo Fórum, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. São ofertadas 80 vagas e mais 40 de cadastro reserva.
