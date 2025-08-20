Agendamento para castração de cães e gatos gratuito está aberto a partir desta quarta-feira (20) A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Unidade Permanente de Castração, abre nesta quarta-feira (20), o agendamento para castração...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Unidade Permanente de Castração, abre nesta quarta-feira (20), o agendamento para castração gratuita de cães e gatos. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura, com vagas limitadas a cada mês.

