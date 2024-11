Agende sua doação de sangue online a partir de hoje

A partir de hoje (17), está disponível o agendamento on-line para doação de sangue em Lucas do Rio Verde. A campanha de doação será no próximo sábado (19), no Espaço Saúde, que fica no bairro Jardim das Palmeiras, antigo Fórum.

