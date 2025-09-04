Agentes ampliam conhecimento sobre vigilância e prevenção Ponte entre a saúde e a população, os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) passaram por uma capacitação...

Ponte entre a saúde e a população, os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) passaram por uma capacitação na manhã desta quinta-feira, 04, sobre estratégias de combate as doenças não transmissíveis, aquelas que, muitas vezes, afetam a vida de forma silenciosa. Durante o encontro, foram explorados os Fundamentos da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Saúde do Trabalhador e Ambiental, visando aperfeiçoar a identificação dos desafios e a agir com mais precisão em situações durante o labor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: