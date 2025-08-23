Agentes da Semob orientam motoristas durante bloqueio total da Avenida Miguel Sutil Devido às obras do Complexo Leblon, um trecho da Avenida Miguel Sutil será totalmente interditado neste sábado (23) e domingo (24),...

Devido às obras do Complexo Leblon, um trecho da Avenida Miguel Sutil será totalmente interditado neste sábado (23) e domingo (24), nas imediações dos bairros Consil, Araés, Baú e Bosque da Saúde, onde está em construção uma nova passagem de nível. A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que disponibilizará agentes de trânsito para orientar os condutores.

