Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Agentes da Semob orientam motoristas durante bloqueio total da Avenida Miguel Sutil

Devido às obras do Complexo Leblon, um trecho da Avenida Miguel Sutil será totalmente interditado neste sábado (23) e domingo (24),...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Devido às obras do Complexo Leblon, um trecho da Avenida Miguel Sutil será totalmente interditado neste sábado (23) e domingo (24), nas imediações dos bairros Consil, Araés, Baú e Bosque da Saúde, onde está em construção uma nova passagem de nível. A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que disponibilizará agentes de trânsito para orientar os condutores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o bloqueio!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.