Agentes de saúde defendem proposta com novas regras de contratação para a categoria
Representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias defenderam nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados...
Representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias defenderam nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/21, que estabelece novas regras de contratação e aposentadoria especial para esses profissionais. Eles participaram de audiência pública da comissão especial que analisa a matéria. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de propostas de emenda à Constituição. Leia Mais em Momento MT:
Representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias defenderam nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/21, que estabelece novas regras de contratação e aposentadoria especial para esses profissionais. Eles participaram de audiência pública da comissão especial que analisa a matéria.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de propostas de emenda à Constituição.
Leia Mais em Momento MT: