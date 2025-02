Agentes de saúde inspecionam mais de 2 mil imóveis no Pedra 90 Agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias realizaram neste sábado (15) vistorias em 2.332 residências localizadas... Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 15/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias realizaram neste sábado (15) vistorias em 2.332 residências localizadas na segunda etapa do bairro Pedra 90. A ação é desdobramento do Dia D de combate à dengue, onde é feito o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças dengue, zika, chikungunya, conhecidas como arboviroses. A Vigilância Sanitária ainda procedeu com notificações em cinco imóveis. A Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) promoveu a retirada de vários pneus com água parada que favoreciam o desenvolvimento do mosquito. Até o meio dia deste sábado, 28 pacientes foram atendidos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro. Ainda foram registradas 12 coletas laboratoriais e quatro crianças de 10 a 14 anos vacinadas contra a dengue. A ação também apresentou caráter educativo, pois, todos os agentes receberam a missão da Secretaria Municipal de Saúde de fornecer informações aos moradores para evitar água parada em seus domicílios. Saiba mais sobre essa importante ação de saúde e prevenção acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Rosiane Pinheiro aposta em trajes indígenas para ensaio da Vai-Vai: ‘Cunhã indígena’

Seis caminhões de carga são autuados por trafegar fora do horário permitido

Polícia Civil desarticula segunda quadrilha que furtava fiações em fazendas da região de Sorriso