Agentes de Trânsito intensificam ações em Várzea Grande A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança à população, coibir a atuação de veículos irregulares e reforçar o ordenamento... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h38 ) twitter

Momento MT

A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança à população, coibir a atuação de veículos irregulares e reforçar o ordenamento do tráfego urbano. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande deu início, nesta terça-feira (3), a operação de fiscalização voltada de combate ao transporte clandestino em diversos pontos do Município. As ações estão sendo coordenadas pelos agentes de trânsito e incluem abordagens no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em vias com grande circulação de passageiros e nas imediações de escolas.

