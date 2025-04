Ager amplia controle sobre operadoras do transporte intermunicipal de passageiros A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager) implementou uma nova metodologia para fiscalizar... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager) implementou uma nova metodologia para fiscalizar o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. A estratégia, que passou a utilizar formulários digitais com atualização em tempo real, ampliou a quantidade e a variedade de indicadores de conformidade exigidos das operadoras do transporte intermunicipal, de modo a garantir o cumprimento mais rigoroso das normas estabelecidas pela Agência de Regulação.

Saiba mais sobre as novas medidas e seus impactos no transporte intermunicipal consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PEC da proteção do idoso por União e estados tem terceira sessão de discussão

Polícia Civil realiza operação contra grupo acusado de roubar e torturar idoso de 70 anos

Polícia Civil deflagra “Operação Energia Limpa” de combate ao furto de energia