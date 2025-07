Ager assume regulação dos serviços de água e esgoto de Várzea Grande A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager) e a Prefeitura de Várzea Grande, por meio do...

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager) e a Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), formalizaram nesta terça-feira (1º.7) a assinatura de um convênio de cooperação técnica que delega à agência estadual a competência para regular e fiscalizar os serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no município. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Ager-MT no YouTube.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na gestão de serviços públicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: