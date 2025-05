Ager inicia ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social em Lucas do Rio Verde A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) inicia, nesta quarta-feira (7.5), um novo... Momento MT|Do R7 04/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 13h40 ) twitter

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) inicia, nesta quarta-feira (7.5), um novo ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social, com a primeira edição marcada para ocorrer no auditório da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, às 19h. O objetivo é ampliar o diálogo com a população, esclarecer dúvidas e colher sugestões sobre os serviços públicos regulados pela autarquia.

