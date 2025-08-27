Ager leva audiência pública de Ouvidoria a Confresa e Água Boa A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizará, nos dias 02 e 04 de setembro,...

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizará, nos dias 02 e 04 de setembro, novas etapas do Ciclo de Audiências Públicas de Ouvidoria e Participação Social, nos municípios de Confresa (02.09) e Água Boa (04.09).

