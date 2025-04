Ager-MT fiscaliza transporte coletivo intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, entre os dias 22 e 25 de abril,... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 12h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h42 ) twitter

Momento MT

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, entre os dias 22 e 25 de abril, uma operação de fiscalização no Terminal André Maggi e nas garagens do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), em Várzea Grande.

