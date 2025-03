Ager-MT promove semana de atividades para celebrar o “Dia do Ouvidor” A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promoverá, entre os dias 17 e 21 de março... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promoverá, entre os dias 17 e 21 de março, uma série de atividades em comemoração ao Dia do Ouvidor, celebrado em 16 de março. A programação do evento “Ouvidoria 360º: Escutar, Inovar e Evoluir” conta com palestras online, divulgação de conteúdos digitais nas redes sociais da autarquia e o lançamento da nova Cartilha de Ouvidoria da Ager-MT.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades programadas!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura reforça apoio ao pequeno produtor com 2ª Feira da Agricultura Familiar

Projeto isenta de IPI carro comprado por quem tem câncer

Flávia Moretti acompanha atendimentos na Rede Cegonha e em outras unidades de saúde