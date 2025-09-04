Ager promove audiência pública de Ouvidoria em Água Boa
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promove, na noite desta quinta-feira (4.9...
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promove, na noite desta quinta-feira (4.9), mais uma etapa do Ciclo de Audiências Públicas de Ouvidoria e Participação Social. Leia Mais em Momento MT:
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promove, na noite desta quinta-feira (4.9), mais uma etapa do Ciclo de Audiências Públicas de Ouvidoria e Participação Social.Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: