Ager realiza audiência para ouvir população sobre serviços públicos em Guarantã do Norte

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promove, em Guarantã do Norte, na próxima quarta-feira (20.8), às 19h, no auditório da Câmara Municipal, mais uma etapa do ciclo de Audiências Públicas de Ouvidoria e Participação Social de 2025. A reunião terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Ager no YouTube.

