Ager realiza audiência pública de Ouvidoria em Confresa

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) promove, na noite desta terça-feira (2.9), uma audiência pública de Ouvidoria e Participação Social no município de Confresa (a 738 km de Cuiabá). O encontro integra o Ciclo de Audiências Públicas realizado pela Agência em 2025, com o objetivo de ampliar o diálogo direto com a população e fortalecer o controle social sobre os serviços públicos regulados.

