Ager realiza audiência pública em Lucas do Rio Verde com participação ativa da população A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite desta quarta-feira (7.... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite desta quarta-feira (7.5), a primeira audiência pública do novo ciclo de Ouvidoria e Participação Social, no auditório da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. O evento marcou o início de uma série de encontros que buscam ampliar o diálogo com a população sobre os serviços públicos regulados pela autarquia.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

PF realiza extradição de mulher dominicana procurada pela Interpol

PF prende mulher por crime de moeda falsa no Mato Grosso do Sul

SES adere à campanha nacional de vacinação para crianças e adolescentes