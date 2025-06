Ager realiza audiência pública em Tangará da Serra nesta quarta-feira (18)

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizará no município de Tangará da Serra (a 240 km de Cuiabá), no dia 18 de junho, a quarta etapa do ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social de 2025. O encontro será realizado a partir das 9h, no auditório da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Agência no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: