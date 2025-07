Ager realiza audiência pública para apresentar Relatório Anual de Atividades de 2024 A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realiza, no próximo dia 29 de julho, audiência...

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realiza, no próximo dia 29 de julho, audiência pública para apresentação do Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2024. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Ager no YouTube, a partir das 14h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: