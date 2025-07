Agora é lei: abandono de idoso ou pessoa com deficiência terá pena maior Quem for condenado pelo crime de abandono de idoso ou pessoa com deficiência poderá passar a cumprir pena de 2 a até 5 anos de prisão...

Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share