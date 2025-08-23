Agora é lei: Festa da Comunidade de Sant’Ana integra calendário oficial de eventos de Cuiabá
Marcelly Alves – assessoria Vereadora Dra MaraA vereadora Dra. Mara (Podemos) celebrou nesta semana a sanção da lei de sua autoria que insere a tradicional Festa da Comunidade de Sant’Ana, do bairro Ribeirão do Lipa, no calendário oficial de eventos de Cuiabá. A medida, sancionada pelo prefeito Abilio Brunini, reconhece oficialmente uma das celebrações religiosas e culturais mais importantes da capital.
