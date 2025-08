AGORA É OFICIAL: CAMPO NOVO TEM CNH POPULAR

Se você mora em Campo Novo e sonha em tirar a sua primeira CNH, a oportunidade chegou! O Programa CNH Popular já está disponível para o município e garante gratuidade em todas as etapas do processo: exames, aulas teóricas e práticas. Atenção: o edital com todas as regras, critérios e prazos será publicado em breve. Fique ligado nos canais oficiais da Prefeitura para não perder essa chance!

