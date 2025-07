Agora o Pará se une à ofensiva jurídica contra a Moratória da Soja

Ontem (23.07) o portal Pensar Agro noticiou que o Tocantins propôs lei para proteger os produtores rurais, hoje a notícia vem do Pará. A Associação dos Produtores de Soja do Pará (Aprosoja-PA) decidiu ingressar com ação judicial contra a Moratória da Soja, ampliando o movimento iniciado por Mato Grosso e Rondônia. A decisão, aprovada por unanimidade em assembleia, marca uma nova etapa na disputa entre o setor produtivo e as regras impostas por grandes empresas compradoras de grãos.

Para saber mais sobre essa importante disputa entre produtores e regras de mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: