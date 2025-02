Agora somos 27: o aumento da quantidade de vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá 31/01/2025 Agora somos 27: o aumento da quantidade de vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá Na fotografia que ilustra este artigo... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h27 ) twitter

Na fotografia que ilustra este artigo estão os nove vereadores que fizeram parte da 3ª Legislatura (1955-1958) da Câmara Municipal de Cuiabá. O ano provável da fotografia é 1955, posto que o vereador Gonçalo Antunes de Barros está em destaque e era ele o presidente do legislativo cuiabano nesse ano. Já no dia 1º de janeiro de 2025 uma nova fotografia foi tirada, agora com os 27 vereadores que fazem parte da 21º Legislatura (2025-2028). Uma das diferenças que percebemos nesses 70 anos que separam as duas fotos é a triplicação da quantidade de vereadores. Para entender melhor essa mudança significativa na Câmara Municipal de Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Nota Fiscal Eletrônica passa a valer a partir da próxima segunda

