Agosto Dourado em Cuiabá aborda saúde bucal na primeira infância Como parte das ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, a Secretaria Adjunta de Saúde Bucal...

Como parte das ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, a Secretaria Adjunta de Saúde Bucal de Cuiabá promoveu, na última quinta-feira (07), uma capacitação online com profissionais da rede municipal. O evento foi realizado em parceria com a Saúde Digital e marcou o início de uma série de ações voltadas à conscientização sobre a importância dos cuidados odontológicos desde a gestação até os primeiros anos de vida da criança.

