Agosto Dourado: gestantes participam de palestra e acolhimento na Unidade Olenka
A Unidade de Saúde Olenka promoveu um evento especial voltado às gestantes em celebração ao Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. A manhã contou com palestra educativa, orientações sobre cuidados com a saúde da mãe e do bebê e um acolhedor café da manhã, reforçando a importância do cuidado integral às famílias.
