Agosto Dourado segue com orientaçoes na unidade Olenka Dando continuidade às ações do Agosto Dourado, mês dedicado à promoção e incentivo à amamentação, a Unidade de Saúde Olenka recebeu... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h58 )

Dando continuidade às ações do Agosto Dourado, mês dedicado à promoção e incentivo à amamentação, a Unidade de Saúde Olenka recebeu nesta semana o Dr. Claudiomiro para uma roda de conversa voltada às gestantes e puérperas da região. Durante o encontro, o profissional destacou os inúmeros benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe, além de reforçar a importância do apoio familiar nesse processo. A atividade também contou com momentos de esclarecimento de dúvidas, troca de experiências entre as participantes e orientações práticas sobre amamentação.

