Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudável. Em um gesto de amor, cuidado e compromisso com a saúde das mamães e bebês, a equipe do Programa Saúde da Criança e Adolescente, da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 6 de agosto, às ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Monitoramento de biomas ajuda a resolver questões comerciais, dizem debatedores

Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’

PF e PC/AM prendem foragido por feminicídio no Amazonas