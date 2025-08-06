Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudável. Em um gesto de amor, cuidado e compromisso com a saúde das mamães e bebês, a equipe do Programa Saúde da Criança e Adolescente, da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 6 de agosto, às ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.
