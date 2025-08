Agosto inicia com 400 vagas de emprego disponíveis pelo Sine/VG O número elevado reflete aquecimento do mercado local e o esforço da gestão municipal em facilitar o acesso ao emprego formal, aquele... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h38 ) twitter

O número elevado reflete aquecimento do mercado local e o esforço da gestão municipal em facilitar o acesso ao emprego formal, aquele com carteira assinada. A primeira semana de agosto começa com boas oportunidades para quem está em busca de emprego em Várzea Grande. O Sistema Nacional de Emprego (Sine/VG) atualizou, nesta terça-feira (5), a lista de vagas disponíveis, que chega a 400 oportunidades em diversas áreas, com destaque para funções na construção civil, indústria, comércio e transporte.

