Agosto Lilás é aberto oficialmente em Lucas do Rio Verde com programação voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher Na manhã desta segunda-feira (11), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde deu início oficialmente à programação do Agosto Lilás, mês dedicado...

Na manhã desta segunda-feira (11), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde deu início oficialmente à programação do Agosto Lilás, mês dedicado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A solenidade de abertura foi realizada às 7h, no auditório do Paço Municipal, e marcou o início de uma semana repleta de ações educativas, palestras e debates.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Agosto Lilás!

Leia Mais em Momento MT: