Agosto Lilás é tema de ações comunitárias

A importância de falar, compartilhar e buscar ajuda. Agosto, dentre as várias cores, também é lilás e traz à tona a necessidade de tratar sobre a violência contra mulheres. E para aprofundar essa reflexão, as secretarias de Assistência Social (Semas) e da Mulher e da Família (Semfa) irão promover ações comunitárias durante todo o mês.

