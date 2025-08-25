Agosto Lilás: prefeito repudia feminicídio ocorrido em Sinop e reforça canais de denúncia para população O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, repudiou o caso de assassinato ocorrido ontem (24), em Sinop, vitimando a jovem Ana Paula Abreu...

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, repudiou o caso de assassinato ocorrido ontem (24), em Sinop, vitimando a jovem Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira, de 33 anos. O suspeito, o companheiro de 22 anos, foi preso acusado de desferir, ao menos, 10 golpes de faca contra a vítima. “Eu estou muito triste por conta desse crime. Mais uma jovem perdeu a vida por um cidadão. A gente fica muito triste. Uma pessoa que fez todos os seus estudos, começou a trabalhar e de repente ser brutalmente assassinada por um covarde, uma pessoa covarde que faz um serviço desse”, lamentou o prefeito.

