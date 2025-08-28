Agosto Lilás: Selo Cidade Mulher vai a sanção
O Plenário aprovou nesta quarta-feira (27) projeto de lei que cria o Selo Cidade Mulher, a ser conferido anualmente às cidades que...
O Plenário aprovou nesta quarta-feira (27) projeto de lei que cria o Selo Cidade Mulher, a ser conferido anualmente às cidades que implementem políticas públicas efetivas para o bem-estar das mulheres. O PL 2.549/2024 recebeu parecer favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) e será encaminhado à sanção presidencial. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT:
O Plenário aprovou nesta quarta-feira (27) projeto de lei que cria o Selo Cidade Mulher, a ser conferido anualmente às cidades que implementem políticas públicas efetivas para o bem-estar das mulheres. O PL 2.549/2024 recebeu parecer favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) e será encaminhado à sanção presidencial.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Momento MT: