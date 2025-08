Agosto Lilás: senadoras cobram ação mais firme contra feminicídios A cada quatro mortes violentas de mulheres no Brasil, uma é feminicídio. Em 2024, 1.456 mulheres foram assassinadas por motivações... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h59 ) twitter

Momento MT

A cada quatro mortes violentas de mulheres no Brasil, uma é feminicídio. Em 2024, 1.456 mulheres foram assassinadas por motivações de gênero — uma média de quatro por dia. Outros 2.375 homicídios dolosos e mais de 75 mil casos de estupro engrossam as estatísticas de violência de gênero no país.

Para entender mais sobre essa grave situação e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

