Agosto Verde: Prefeitura realiza atividades no Cras em alusão a campanha da primeira infância

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulista realizou na manhã de hoje (13) a Oficina de Alimentação Complementar na Primeira Infância, com participação de pais e crianças atendidas pelo programa Criança Feliz. O evento integra as ações realizadas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, da campanha Agosto Verde – mês da primeira infância. A campanha visa fomentar, nas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e atendidas pelos programas do município, a alimentação saudável das crianças por meio do consumo de vegetais, legumes, frutas.

