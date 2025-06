Agricultores familiares ganham reforço com novo veículo para assistência técnica A presença do Estado nessa parceria fortalece as ações que já desenvolvemos aqui em Várzea Grande, garantindo assistência, orientação... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h56 ) twitter

A presença do Estado nessa parceria fortalece as ações que já desenvolvemos aqui em Várzea Grande, garantindo assistência, orientação e mais oportunidades no meio rural Várzea Grande recebeu mais um importante apoio para fortalecer a agricultura familiar no município. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) entregou um veículo utilitário modelo Hilux à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável. O carro será utilizado pela equipe técnica da Empaer, que atua em parceria com a prefeitura no atendimento direto aos agricultores familiares.

