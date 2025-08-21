Agricultura familiar de Nova Monte Verde recebe investimentos da Seaf A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) destinou recursos para impulsionar a produção de pequena escala em Nova Monte...

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) destinou recursos para impulsionar a produção de pequena escala em Nova Monte Verde, um dos municípios com maior representatividade da agricultura familiar em Mato Grosso. O investimento de R$ 800 mil foi aplicado na entrega de máquinas e equipamentos para beneficiar diretamente centenas de produtores rurais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre esses importantes investimentos!

Leia Mais em Momento MT: