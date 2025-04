Agricultura familiar de Tapurah é fortalecida com entrega de kits de apicultura a produtores rurais Doze produtores de Tapurah foram beneficiados, nesta semana, com a entrega de kits de apicultura, em uma ação que marca mais um avanço... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 13h09 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h09 ) twitter

Doze produtores de Tapurah foram beneficiados, nesta semana, com a entrega de kits de apicultura, em uma ação que marca mais um avanço no fortalecimento da agricultura familiar no município. A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado (SEAF).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como essa ação está transformando a vida dos produtores rurais!

