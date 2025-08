Agricultura Familiar e Asistencia Social fortalece comunidades indígenas com projetos do FUNDAAF Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar indígena e ampliar o acesso a políticas públicas, foi realizada uma importante...

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar indígena e ampliar o acesso a políticas públicas, foi realizada uma importante ação na Aldeia Quatro Cachoeiras, reunindo a ação do Departamento de Agricultura Familiar, da Assistência Social e instituições parceiras. Durante o encontro, mais de 50 pessoas participaram, com 20 famílias diretamente atendidas e a elaboração de 13 projetos dentro da linha de fomento do FUNDAAF (Fundo de Apoio à Agricultura Familiar). A ação faz parte de uma das 10 modalidades liberadas atualmente pelo programa, voltadas ao apoio e incentivo de pequenos produtores rurais.

