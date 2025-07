Agricultura Familiar e Saúde Indígena caminham juntas O coordenador de Agricultura Familiar de Campo Novo do Parecis, Condisi, participou de uma importante reunião sobre saúde indígena,... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h57 ) twitter

O coordenador de Agricultura Familiar de Campo Novo do Parecis, Condisi, participou de uma importante reunião sobre saúde indígena, que reuniu diversas etnias de todo o estado de Mato Grosso — incluindo os povos Paresi e Mayéria, de nosso município. Sua presença reforça a conexão direta entre uma alimentação saudável, produzida de forma tradicional e sustentável, e a promoção da saúde nas comunidades indígenas. A boa alimentação é um pilar fundamental para o bem-estar, e por isso a agricultura familiar tem papel essencial nesse diálogo. Saiba mais sobre este importante encontro e a valorização dos povos originários consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Unemat aprova projeto em chamada nacional de inovação e tecnologia

