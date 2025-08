Agricultura Familiar em pauta: Governo Municipal e representantes indígenas pleiteiam o Programa Solo Vivo para Campo Novo Campo Novo do Parecis segue avançando nas articulações em prol do fortalecimento da agricultura familiar. Com a presença da Diretoria... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h38 ) twitter

Campo Novo do Parecis segue avançando nas articulações em prol do fortalecimento da agricultura familiar. Com a presença da Diretoria da Associação Waymarê e do conselheiro de Agricultura Familiar do município, senhor Anésio, representante dos agricultores indígenas da região, foi realizada uma importante agenda para pleitear a adesão ao Programa Solo Vivo, do MAPA.

