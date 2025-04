Agricultura Familiar fornecerá hortifrúti para merenda escolar em 2025 Oferecer uma alimentação adequada aos estudantes do ensino público municipal é uma preocupação constante da administração municipal... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oferecer uma alimentação adequada aos estudantes do ensino público municipal é uma preocupação constante da administração municipal. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde já vem a alguns anos adquirindo produtos da agricultura familiar, para o preparo do cardápio da merenda escolar e, neste ano, a Chamada Pública 002/2025 já garantiu a aquisição dos alimentos para o primeiro semestre do ano.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como a agricultura familiar está contribuindo para a merenda escolar em Lucas do Rio Verde!

Leia Mais em Momento MT:

PF indicia 3 pessoas por fraude processual e falsidade ideológica em caso de interferência de organização criminosa nas eleições de São Borja

PF prende quatro pessoas com droga em cápsulas dentro do aparelho digestivo

Comissão aprova Política de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Reumáticas