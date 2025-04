Agrishow 2025 promete inovações e maior presença feminina no campo

Momento MT |Do R7

Ribeirão Preto (320 km da capitão, São Paulo) se prepara para receber a 30ª edição da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, que será começa já na próxima segunda-feira (28.04) e segue até 2 de maio. O evento pretende atrair 200 mil visitantes de mais de 50 países, com destaque para inovações tecnológicas, melhorias na infraestrutura e incentivo à participação feminina no agronegócio.

