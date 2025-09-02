Agro cresce mais de 10% no segundo trimestre de 2025
A agropecuária brasileira cresceu 10,1% no segundo trimestre de 2025, no comparativo ao igual período de 2024. Um crescimento de 2,2% do Produto Interno Bruto frente a igual período do ano anterior. É o que mostra os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta terça-feira (2).
