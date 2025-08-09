Agro lidera geração de empregos formais em junho: 25,8 mil vagas O setor agropecuário voltou a apresentar saldo positivo na geração de empregos em junho, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados...

O setor agropecuário voltou a apresentar saldo positivo na geração de empregos em junho, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram registradas 25,8 mil contratações a mais do que demissões no período, colocando o campo como o terceiro maior gerador de vagas no país.

Para mais detalhes sobre como o agronegócio está impulsionando o mercado de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

