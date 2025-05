Agro mantém protagonismo e projeta ajustes para ampliar competitividade

Momento MT |Do R7

O agronegócio do estado de São Paulo encerrou os quatro primeiros meses de 2025 com saldo positivo de R$ 38,3 bilhões na balança comercial, resultado de exportações que somaram R$ 49,6 bilhões e importações de R$ 11,3 bilhões. Embora o superávit se mantenha expressivo, os números apontam uma retração de 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior — reflexo direto da queda de 11,6% nas exportações e da elevação de 6,5% nas importações.

