Agro puxa exportações e Brasil fecha semestre com superávit de R$ 173,6 bilhões
Momento MT|Do R7
11/07/2025 - 10h58

O comércio exterior brasileiro registrou desempenho positivo no primeiro semestre de 2025, com exportações que somaram cerca de R$ 949 bilhões, segundo dados preliminares do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No mesmo período, as importações totalizaram aproximadamente R$ 776 bilhões, resultando em um superávit de R$ 173,6 bilhões e uma corrente de comércio de R$ 1,725 trilhão. Os números refletem a força do setor externo brasileiro, mesmo diante de um cenário internacional desafiador. Para mais detalhes sobre o desempenho do agronegócio e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova criação de sistema de combate à pedofilia na internet

