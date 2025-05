Agro Summit vai reunir tecnologia e gestão para transformação digital No próximo dia 3 de junho de 2025, o Expo D. Pedro, em Campinas (cerca de 100 km da capital, São Paulo), será palco do Agro Summit... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No próximo dia 3 de junho de 2025, o Expo D. Pedro, em Campinas (cerca de 100 km da capital, São Paulo), será palco do Agro Summit 2025, evento dedicado à tecnologia e gestão no agronegócio. Voltado para produtores rurais, cooperativas e empresas do setor, o encontro tem como objetivo apresentar soluções inovadoras que promovam eficiência, sustentabilidade e conectividade nas atividades agropecuárias. Não perca a chance de se atualizar sobre as inovações que estão transformando o agronegócio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Agrodefesa endurece regras sanitárias contra brucelose e tuberculose

Deputados suspendem mudanças no Proagro que afetariam agricultores familiares

Governo declara emergência hídrica diante de estiagem prolongada