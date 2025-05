AgroBrasília 2025 aposta em inovação e expansão de negócios Com expectativa de superar os R$ 5,1 bilhões em negócios movimentados no ano passado, a 16ª edição da AgroBrasília abre suas porteiras...

Com expectativa de superar os R$ 5,1 bilhões em negócios movimentados no ano passado, a 16ª edição da AgroBrasília abre suas porteiras na próxima terça-feira (20.05), no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, em Brasília. O evento, que vai até o dia 24, cresce em espaço, atratividade e discurso: além de um novo ambiente voltado à tecnologia, traz também um concurso de histórias reais do agro e a presença confirmada de 55 novos expositores.

